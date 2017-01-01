ООН: Бои возле Дамаска могут привести к срыву мирных переговоров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что перемирие в Сирии в основном соблюдается, но продолжающиеся в районе Дамаска бои между правительственными войсками и повстанцами могут привести к срыву мирных переговоров, которые намечены на 23 января в Астане.

Он также подчеркнул, что в Сирии остаются районы, куда доставка гуманитарной помощи ООН, несмотря на объявленное перемирие, затруднена, передает Би-Би-Си.

Бои возле столицы страны продолжаются за источники воды и систему водоснабжения. По данным властей, около 5,5 млн жителей Дамаска не имеют сейчас возможности получать чистую питьевую воду, так как около 70% инфраструктуры по доставке воды было повреждено в ходе боев. Теперь сирийские войска пытаются отбить долину, где находятся источники воды.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.

В середине декабря конфликтующим сторонам в Сирии было предложено провести переговоры. Местом проведения их станет Астана.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск готов обсуждать на этих переговорах все вопросы без каких-либо ограничений.

В то же время часть сирийских оппозиционных группировок заявила о прекращении подготовки к переговорам.

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