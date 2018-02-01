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Онлайн-отслеживание производства алкоголя и нефтепродуктов запустили в Казахстане

27 Февраля 2018 12:46 658
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Онлайн-отслеживание производства алкоголя и нефтепродуктов запустили в Казахстане

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запустили автоматическую систему учета производства алкогольной продукции и нефтепродуктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НИТ».

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К системе уже подключены 48 произоводителей алкогольной продукции, 3 крупных нефтеперерабатывающих заводов и 15 нефтеперерабатывающих заводов малой мощности.

«АО «Национальные информационные технологии» совместно с заводами выполняет работы по подключению и передаче данных в систему. В настоящий момент подключенные заводы и объекты передают в режиме онлайн информацию с контрольных приборов учета. Также ведется взаимодействие с членами Ассоциации «КазАлко», ОЮЛ Союз Пивоваров и Ассоциацией «Kazenergy», другими производителями и объектами» - рассказали в пресс-службе АО «НИТ».

Как пояснили в компании, ранее существовавшие системы учета устарели и не обеспечивали передачу информации об объемах выработки. Кроме того, в них отсутствовало формирование генерированных отчетов по дням, месяцам, кварталам и годам, данные сохранялись только за прошедшие 90 дней.

В целях совершенствования данного процесса внедрены модернизированные КПУ (контрольные приборы учета). Эти приборы обеспечивают автоматизированную передачу информации об объемах производства и оборота в режиме реального времени.

Работы по установке контрольных приборов учета на АЗС, расположенных на территории городов Астана и Алматы, в областных центрах, в городах областного значения и в районных центрах, планируется завершить до 1 января 2019 года.

Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1177 «Об определении оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции, а также производства и оборота нефтепродуктов» АО «Национальные информационные технологии» было определено оператором данных контрольных приборов учета.

 

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан, Интернет, Экономика, КАЗМЕДИА,
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