Омбудсмен ответил на запрос кыргызского коллеги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК ответил на обращение Омбудсмена Кыргызстана о соблюдении прав следственно-арестованных граждан Кыргызской Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

«В соответствии с официальным запросом Омбудсмена КР Кубатбека Оторбаева, Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил ответ, в котором подробно изложена информация об условиях пребывания и обеспечении прав граждан Кыргызстана Д. Асылбек уулу, Ч. Абакирова и У. Мурадилова, содержащихся по решению суда в учреждении ЛА-155/1 ДУИС по городу Алматы», - говорится в сообщении.

В связи с этим запросом в Генпрокуратуру Казахстана было направлено соответствующее обращение, на основании которого специальной группой прокурорских работников проведена проверка условий содержания трех граждан КР.

По результатам проверки надзорный орган проинформировал Омбудсмена РК об отсутствии фактов несоблюдения в указанном учреждении каких-либо прав граждан Кыргызстана.

По данным Генпрокуратуры, со стороны следственно-арестованных лиц жалоб на применение пыток или иных противоправных мер не поступало, телесные повреждения при их осмотре не обнаружены.

Также отмечается, что помещения, где содержатся следственно-арестованные, соответствуют санитарно-гигиеническим и социально-бытовым условиям согласно общепризнанным минимальным стандартным правилам обращения с заключенными.

По прибытии в учреждение указанные граждане Кыргызстана прошли медосмотр. Состояние их здоровья находится под постоянным контролем медработников.

Также сообщается, что граждане Кыргызстана обеспечены доступом к юридической помощи - по расследуемому уголовному делу защита осуществляется нанятыми ими адвокатами.

Состоялась их встреча с сотрудниками консульской службы Посольства КР в РК, в ходе которой жалоб и заявлений не имелось.