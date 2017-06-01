Омбудсмен обратился к министру здравоохранения после посещения детских интернатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Омбудсмен РК обратился к Министру здравоохранения в связи с положением детей, проживающих в интернатных учреждениях системы здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

Омбудсмен Аскар Шакиров направил в адрес министра здравоохранения РК Елжана Биртанова обращение по итогам посещения детских специализированных медицинских учреждений в Астане, Алматы, Костанайской, Кызылординской и Атырауской областях.

В обращении он отметил значительную работу, проводимую уполномоченными государственными органами, персоналом учреждений здравоохранения названных выше городов и областей по совершенствованию системы защиты прав детей.

Вместе с тем, по итогам мониторинга отмечена тенденция неуклонного роста числа брошенных детей, имеющих физические и умственные отклонения и обреченных оставаться в этих учреждениях в течение всей своей жизни. Также обращает на себя внимание то, что среди граждан Казахстана не практикуются усыновление и альтернативные формы устройства таких детей в семьи (патронат, опека и попечительство).

По мнению специалистов, неразвитость вышеупомянутой практики заключается в опасениях, связанных с недостатком опыта воспитания детей-инвалидов, нежели в отсутствии в казахстанском обществе сострадающих и желающих взять их в свои семьи. Несмотря на определенный процент паллиативных больных, значительная часть содержащихся в этих учреждениях детей в целом может вовлекаться в процесс социализации.

Омбудсмен приводит в пример позитивный опыт зарубежных стран, где усыновление детей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, настолько распространено, что, помимо усыновления внутри страны, берутся на воспитание в семьи дети из-за рубежа. Например, только из России граждане Испании ежегодно усыновляют около 40 детей-инвалидов, Италии - 35, Германии - 20, Франции - 10, США до введения в РФ соответствующего моратория -100.

Во многих странах, кроме традиционного патроната, развиты медицинские и психотерапевтические патронаты для детей с соматическими и психическими особенностями. На протяжении года специалисты ведут работу с приемными семьями, предоставляя всестороннюю консультацию, медицинские услуги и по прошествии этого периода решается вопрос о целесообразности передачи ребенка в семью.

Характерно то, что после усыновления государство продолжает оказывать поддержку, обеспечивая приемные семьи методической поддержкой со стороны квалифицированных специалистов, а также средствами на содержание ребенка с учетом его потребностей. Такой подход демонстрирует потенциальным усыновителям готовность государства и общества оказать им всяческое содействие и помощь в воспитании ребенка с особыми потребностями.

Другим важным вопросом, затронутым в обращении, является повышение качества жизни этой категории детей в местах проживания, имея в виду расширение ее разнообразия. В данной связи Омбудсмен отмечает положительный и заслуживающий распространения опыт работы посещенного им Детского психоневрологического медико-социального учреждения «Нұрлы жүрек» в Астане. В данном учреждении приоритетное внимание уделяется социализации и интеграции в общество детей путем активного привлечения с этой целью спонсорского, волонтерского движения, в том числе студентов учебных заведений. Омбудсмен особо выделяет проводимые на базе учреждения образовательные и досуговые мероприятия, например, летние лагеря совместно со здоровыми детьми, а также прогулочно-экскурсионные выезды за пределы учреждения (бассейн, контактный зоопарк, просмотр спортивных мероприятий, прогулка на теплоходе и др.).

По мнению Омбудсмена, решение рассматриваемых им проблем требует вовлечения в этот процесс максимально широкого круга участников. Представляются необходимыми анализ сложившейся ситуации и впоследствии выработка посильных мер с участием уполномоченных центральных и местных органов власти, заинтересованных неправительственных организаций и бизнес-структур.

Отмечается, что Министерство здравоохранения могло бы стать лидером и инициатором разработки соответствующей государственной программы поддержки этой наиболее уязвимой группы нашего общества.

Уполномоченный по правам человека обратил отдельное внимание на выявленное в ходе мониторинга отсутствие нормативного правового документа, регулирующего деятельность домов ребенка в Казахстане. Ранее действовавший Приказ Председателя Агентства РК по делам здравоохранения от 6 июня 2000 года № 228 «Об утверждении «Правил организации деятельности Дома ребенка» и «Правил приема детей в Дом ребенка и выписки из него» утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 22 апреля 2014 года № 206. С тех пор новое положение принято не было.

Вместе с тем, пункт 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О правах ребенка», устанавливает, что условия приема и содержания детей в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка, определяются положением об этих организациях, утвержденным органом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан.

Омбудсмен отметил, что администрации целого ряда учреждений при осуществлении своей деятельности руководствуются утратившим силу нормативным документом, ставя под сомнение правомерность этой деятельности, в связи с чем призвал к принятию соответствующих мер.