Олимпийский чемпион Владимир Смирнов оценил выступление казахстанских лыжников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион 1994 года, прославленный казахстанский лыжник Владимир Смирнов прокомментировал выступление соотечественников на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Болельщики ожидали высокого результата от Алексея Полторанина на дистанции 50 км классическим стилем с масс-старта. Олимпийский чемпион 1994 года Владимир Смирнов уверен, что ожидания были обоснованными, и это показывали результаты Алексея на этапах Кубка мира.

«К сожалению, он не смог выдержать всю дистанцию. Думаю, что он не выдержал психологически, тактически, потому что физически был готов, настраивался. В начале гонки все правильно делал, его цель была - борьба за «золото». Однако, если он по ходу гонки чувствовал, что физически ему не по силам бороться за «золото» с лидировавшими лыжниками, можно было подойти тактически, чтобы сохранить «бронзу», думать в течение гонки, принимать новые решения, исходя из ситуации. В этом плане он не смог перестроиться (когда стал терять контакт с лидерами гонки- Казинформ), опустил руки, на мой взгляд», - сказал Владимир Смирнов.

Что касается остальной лыжной команды Казахстана, то олимпийский чемпион считает ее выступление стабильным и ожидаемым.

«Казахстанцы в эстафете заняли 8 место, в личных дисциплинах входили в Топ-30, Топ-40. Это средняя по уровню команда, ее выступления показывают, что работа ведется, лыжный спорт в стране развивается. К сожалению, в плане завоевания медалей все надежды пока связаны только с Алексеем Полтораниным. Для изменения ситуации хотелось бы, чтобы активнее развивался детский, юниорский спорт, не хватает базовой работы, начиная с детской инфраструктуры, именно для зимних видов спорта. А ведь именно в детском возрасте зарождается любовь к спорту, мечта, которая мотивирует спортсмена на протяжении всей его карьеры», - заключил Владимир Смирнов.

Напомним, казахстанец Алексей Полторанин на лыжной дистанции 50 км с масс-старта классическим стилем занял 15 место.