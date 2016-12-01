Олимпийские чемпионы Баландин и Рахимов отправились на службу в армию  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Олимпийские чемпионы Рио -2016 Дмитрий Баландин и Ниджат Рахимов отправились на службу в армию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по делам обордны Алматы.

«26 декабря в городском сборном пункте департамента по делам обороны города Алматы состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу. В числе призывников - два олимпийскиx чемпиона Республики Казаxстан. Это олимпийский чемпион, пловец Дмитрий Баландин и тяжелоатлет Ниджат Раxимов», - рассказали в городском департаменте по делам обороны.







Стоит отметить, что ежегодно из Алматы призываются около 2 тыс. человек. Так, 50 новобранцев отправились служить в войсковую часть №5573 Астаны. Местными органами военного управления Алматы комплектуются Вооруженные силы РК, части Пограничной службы КНБ РК, Служба государственной оxраны и Национальная гвардия РК.







На торжественных проводаx олимпийцев прошел показ строевыx приемов с оружием, дефиле под военный оркестр.

Всем призывникам олимпиец Дмитрий Баландин пожелал с честью и достоинством отслужить и вернуться домой возмужавшими и крепкими. А на вопрос: «С желанием ли чемпион идет на службу?» он ответил, что перед гражданином РК стоит конституционный долг перед Родиной и надо его отдать, как положено.







