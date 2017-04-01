Около 700 машин сдали в утиль жители Северо-Казахстанской области 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Ежедневно на утилизацию североказахстанцы сдают порядка шести автомобилей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам представителя ТОО «Оператор РОП» Оразтая Абдрахманова, в прошлом году, когда программа по выкупу старых автомобилей только начала работать, ежедневно принимали по 15-20 автомобилей. Сейчас ажиотаж снизился.







Сдают, в основном, автомобили на ходу: «Москвичи», «Жигули», есть «Волги» и иномарки. Среди груды машин встречаются и раритетные экземпляры, например, горбатый «Запорожец», ГАЗ-69. Большей части автомобилей - 20-30 лет.

«С машин мы снимаем аккумуляторы, сливаем масла. Как только в наш регион привезут специальную мобильную установку, будем их сминать до состояния брикетов, удобных для транспортировки на заводы. Там уже металл будут перерабатывать», - рассказал Оразтай Абдрахманов.







Территория в 0,5 га позволяет собирать большое количество автомобилей. Сейчас их принято порядка 700. За один автомобиль полной комплектации выплачивают 150 тысяч тенге. По словам Оразтая Абдрахманова, параллельно запускается программа по выдаче сертификатов на сумму 300 тысяч тенге. Владельцы смогут сдать машины либо за наличный расчет и получить 150 тысяч тенге, либо получить сертификат, который даст скидку в 300 тысяч тенге на покупку новой машины. Для этого будут заключены договоры с отечественными автосалонами. В июне планируют начать прием на утилизацию грузовых автомобилей.







«Люди избавляются от ненужных автомобилей. Все эти машины долгие годы стояли, ими не пользовались, налоги не платили. У некоторых были штрафы. Сейчас идут большие поступления в бюджет за счет того, что владельцы машин, прежде чем сдать их на утилизацию, должны погасить все долги», - сказал Оразтай Абдрахманов.

В пресс-службе «Оператора РОП» проинформировали, что, для удобства и упрощения процедуры сдачи старого автомобиля на утилизацию в этом году была внедрена электронная очередь. Встать в очередь возможно через сall-center Оператора РОП или заполнив специальную форму на сайте.







Всего по итогам 2016 года по стране было собрано 5 665 автомобилей.