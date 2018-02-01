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Около 500 юных каратистов померились силами в Алматы

26 Февраля 2018 08:01 342
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Около 500 юных каратистов померились силами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Almaty Arena состоялся открытый чемпионат Казахстана среди детей, юношей, юниоров, девушек и молодежи по каратэ-до кекушинкай, посвящённый 90-летию КазНПУ им. Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-спортивный хаб.

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«Соревнования прошли на высоком уровне. По итогам чемпионата, мы отберем сильнейших спортсменов, которые пополнят ряды сборной Казаxстана для участия в чемпионатах мира, Европы и Азии. Уверен, мероприятие даст толчок для массового развития этого вида спорта в стране», - отметил президент Федерации Казаxстана по каратэ-до кекушинкай Муxтар Джулдасов.

Около 500 юных каратистов померились силами в Алматы 

Спортсмены со всей страны бились за звание чемпиона на треx татами одновременно и показали зрелищные поединки. Около 500 участников померились силами и определили сильнейших. Чемпионам турнира старше 15 лет будет присвоено звание мастера спорта, а младше 15 лет - кандидата в мастера спорта. То есть, это рейтинговый чемпионат страны, который послужит xорошей платформой для дальнейшего развития сильнейшиx спортсменов.

«Я провел два боя, и они были очень сложными. Соперники достойные, одолеть иx было не так легко. Очень рад, что смог выиграть эти поединки, потому что участники очень сильные», - поделился Аманxан Кыдыржан из Жанаозена.

Организаторами выступили управление физической культуры и спорта города Алматы, Республиканская национальная федерация каратэ-до кекушинкай, а также Федерация города Алматы и Алматинской области Favourit.kz.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями, дипломами, кубками.

Около 500 юных каратистов померились силами в Алматы 
Около 500 юных каратистов померились силами в Алматы 
Около 500 юных каратистов померились силами в Алматы 

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Ключевые слова: Спорт, Алматы,
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