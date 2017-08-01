Около 40 новостроек Астаны сорвали график подготовки к отопительному сезону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аппарат акимата района «Есиль» Астаны сообщил о ходе подготовки к отопительному сезону, передает МИА «Казинформ».

«Ежегодно в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону утверждается график подготовки жилого фонда. Согласно данному графику у каждого жилого дома есть определенные сроки прохождения подготовительных работ (промывка, опрессовка). На сегодняшний день согласно графику из 365 жилых домов провели подготовительные работы 301, сорвали график 39», - отмечается в сообщении ведомства.

Так, среди сорвавших график - ЖК «Жагалау-3», МЖК «Триумфальная Арка» (4 квартал), «Лазурный квартал» (пятна 5,6), «EXPO Towers», «Северная корона», «Северное сияние», «Новый мир» и другие.