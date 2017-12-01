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Около 200 тонн мусора собрали с реки Есиль и ее притоков в Астане в 2017 году
23 Декабря 2017 10:15 780
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках работ по очистке водной глади рек Есиль, Акбулак и Сарыбулак за три квартала текущего года собрано и вывезено около 200 тонн мусора, передает медиацентр столичного акимата.
«В целях содержания, развития и безопасной эксплуатации проведены ежегодные дноочистительные работы на судоходном участке реки Есиль на сумму более 51 млн тенге», - сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Муса Танабаев.
По его словам, в этом году разработаны проектно-сметные документации по восточной части реки Есиль и по регулированию воды ручья Сарыбулак. Строительно-монтажные работы по реконструкции главной водной артерии столицы и ее притока начнутся в 2018 году.
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