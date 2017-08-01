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Около 2 тыс одаренных юных казахстанцев отдохнули в лагере «Дарын» в ВКО

Около 2 тыс одаренных юных казахстанцев отдохнули в лагере «Дарын» в ВКО
15 Августа 2017 19:25 298

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В детском лагере «Дарын» в Восточно-Казахстанской области, не имеющем аналогов в Казахстане, во время летних каникул получили возможность отдохнуть одаренные дети со всего Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Летняя база отдыха Восточно-Казахстанского РНПЦ «Дарын» расположена в живописном уголке региона, и за сезон может принять 350 детей.  За шесть заездов этого лета здесь отдохнуло 1932 ребенка.


Около 2 тыс одаренных юных казахстанцев отдохнули в лагере «Дарын» в ВКО 

«Это уникальное место, предгорье, здесь созданы хорошие условия для детей, для того чтобы они, набравшись сил, пошли в новый учебный год и завоевывали новые вершины», - сказала заместитель акима ВКО Асем Нусупова, накануне посетившая базу «Дарын». -

«Вы знаете, что область лидирует в республике по числу призеров международных и республиканских олимпиад по физике, химии, гуманитарным наукам.


Около 2 тыс одаренных юных казахстанцев отдохнули в лагере «Дарын» в ВКО 

Команда Восточно-Казахстанской области на протяжении нескольких лет удостаивается почетного звания «Лучшая олимпийская команда». Это комплексная работа детей и преподавателей, которую мы должны всячески поощрять. Также, на этой базе уделяется особое внимание развитию трехязычия. Дети учатся на государственном, русском и английском языках. Стоит отдельно отметить, и то, что это является частью поэтапной реализации государственной программы «Рухани жангыру» в нашем регионе по воспитанию высокоинтеллектуального, духовно развитого и современного поколения», - отметила она.

Для детей здесь организованы различные студии-кружки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, турпоходы и прочее.

«Раньше этот лагерь находился на балансе УМЗ, но в прошлом году в рамках меморандума, по инициативе акима ВКО Даниала Ахметова, лагерь был передан ВК РНПЦ «Дарын», - рассказала директор регионального центра «Дарын» Жанат Айтпаева.

В числе ребят, отдохнувших в этом лагере - победители и призеры республиканских и международных олимпиад, конкурсов и научных соревнований. На льготных условиях здесь принимают призеров областных городских и районных олимпиад, а также детей из малообеспеченных семей и детей-сирот.


Около 2 тыс одаренных юных казахстанцев отдохнули в лагере «Дарын» в ВКО 

Жанат Айтпаева добавляет, что для тех ребят, кто пока не отличился в учебе, однако, их родители хотели бы, чтобы дети отдохнули и получили новые знания в «Дарыне», есть платные места. На базе «Дарын», которая расположена в 12-ти км от Усть-Каменогорска, на берегу реки Горная Ульбинка, могут отдохнуть дети со всего Казахстана.

Руководитель образования ВКО Нургельды Абжапаров отмечает, что здесь школьники отдыхают от своих гаджетов, становятся ближе к природе, находят новых друзей. Приезжают из Талдыкоргана, Павлодара и других регионов. В целом, у нас в области функционирует 889 лагерей. Таким образом, охват детей летним организованным отдыхом составил в этом году 96%.

Организаторы детского отдыха гордятся и преподавательским составом, работающим с детьми. Здесь высококвалифицированные воспитатели и педагоги работают в паре с выпускниками ведущих вузов Казахстана.


Около 2 тыс одаренных юных казахстанцев отдохнули в лагере «Дарын» в ВКО

Как сообщили в инфоцентре региона, в планах «дарыновцев» развивать и расширять базу, чтобы здесь дети могли отдыхать и зимой.

 

 

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Туризм,
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