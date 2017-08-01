Около 2 тыс одаренных юных казахстанцев отдохнули в лагере «Дарын» в ВКО 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В детском лагере «Дарын» в Восточно-Казахстанской области, не имеющем аналогов в Казахстане, во время летних каникул получили возможность отдохнуть одаренные дети со всего Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Летняя база отдыха Восточно-Казахстанского РНПЦ «Дарын» расположена в живописном уголке региона, и за сезон может принять 350 детей. За шесть заездов этого лета здесь отдохнуло 1932 ребенка.







«Это уникальное место, предгорье, здесь созданы хорошие условия для детей, для того чтобы они, набравшись сил, пошли в новый учебный год и завоевывали новые вершины», - сказала заместитель акима ВКО Асем Нусупова, накануне посетившая базу «Дарын». -

«Вы знаете, что область лидирует в республике по числу призеров международных и республиканских олимпиад по физике, химии, гуманитарным наукам.







Команда Восточно-Казахстанской области на протяжении нескольких лет удостаивается почетного звания «Лучшая олимпийская команда». Это комплексная работа детей и преподавателей, которую мы должны всячески поощрять. Также, на этой базе уделяется особое внимание развитию трехязычия. Дети учатся на государственном, русском и английском языках. Стоит отдельно отметить, и то, что это является частью поэтапной реализации государственной программы «Рухани жангыру» в нашем регионе по воспитанию высокоинтеллектуального, духовно развитого и современного поколения», - отметила она.

Для детей здесь организованы различные студии-кружки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, турпоходы и прочее.

«Раньше этот лагерь находился на балансе УМЗ, но в прошлом году в рамках меморандума, по инициативе акима ВКО Даниала Ахметова, лагерь был передан ВК РНПЦ «Дарын», - рассказала директор регионального центра «Дарын» Жанат Айтпаева.

В числе ребят, отдохнувших в этом лагере - победители и призеры республиканских и международных олимпиад, конкурсов и научных соревнований. На льготных условиях здесь принимают призеров областных городских и районных олимпиад, а также детей из малообеспеченных семей и детей-сирот.







Жанат Айтпаева добавляет, что для тех ребят, кто пока не отличился в учебе, однако, их родители хотели бы, чтобы дети отдохнули и получили новые знания в «Дарыне», есть платные места. На базе «Дарын», которая расположена в 12-ти км от Усть-Каменогорска, на берегу реки Горная Ульбинка, могут отдохнуть дети со всего Казахстана.

Руководитель образования ВКО Нургельды Абжапаров отмечает, что здесь школьники отдыхают от своих гаджетов, становятся ближе к природе, находят новых друзей. Приезжают из Талдыкоргана, Павлодара и других регионов. В целом, у нас в области функционирует 889 лагерей. Таким образом, охват детей летним организованным отдыхом составил в этом году 96%.

Организаторы детского отдыха гордятся и преподавательским составом, работающим с детьми. Здесь высококвалифицированные воспитатели и педагоги работают в паре с выпускниками ведущих вузов Казахстана.







Как сообщили в инфоцентре региона, в планах «дарыновцев» развивать и расширять базу, чтобы здесь дети могли отдыхать и зимой.