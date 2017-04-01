Около 2,5 тыс казахстанцев нуждаются в трансплантации почек - врач  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы наградили доноров, добровольно подаривших часть своего органа в период с 2011 по 2016 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие около 80 пациентов, перенесших трансплантацию печени в качестве донора и реципиента. Их наградили памятными медалями «Бауырымды бауырыма сыйламын». Медалью, разработанной специалистами Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова, награждены пациенты, которые внесли неоценимый вклад в продление жизни человека.









Председатель правления Национального научного центра хирургии имени Сызганова, главный трансплантолог Алматы Болатбек Баймаханов отметил, что сейчас в Казахстане более 5 тысяч больных на диализе, из которых около 2,5 - 3 тысяч нуждаются в трансплантации почек, также около 500 человек нуждаются в трансплантации печени и около 45-50 - в трансплантации сердца.









Также он пояснил, что «трансплантация печени - самая тяжелая операция, считается самой сложной из всех тех, которые проводятся».

«Печень - орган кроветворный, операция должна пройти без кровопотери, без осложнений, в последующем не должно повлиять на состояние его здоровья. Только 30% печени остается реципиенту, и она должна хватить на массу тела. Чтобы не получить проблем с печеночной недостаточностью, для этого проводится около 60-70 исследований каждому донору», - сказал Баймаханов.









Главный трансплантолог Алматы посетовал на то, что сегодня в трансплантации не развито трупное донорство, которое помогло бы спасти жизнь многим людям. Сегодня трансплантологи вынуждены проводить операции по пересадке органов от живого органа. И не всегда это может быть родственник. Болатбек Баймаханов подчеркнул, что из 100 обследованных доноров только 10% годятся на донорство, остальные 90% отсеиваются.









"У нас умирает около 3 тысяч человек от травм, это 3 тысячи печени. Это 100% погасило бы все потребности. Люди, команды готовы делать операции на достаточно высоком уровне, государство - обеспечить медикаментами. Только нужно добиться, чтобы общественность поняла, как это важно. Смерть одного человека возрождает 6-7", - пояснил Баймаханов.









"За последние 4 годы мы сделали 250 трансплантаций по почкам. Это только наша команда. По стране сделано 890 трансплантаций почек за последние годы", - добавил он.





