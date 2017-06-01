Около 1000 заключённых сбежали из тюрьмы в Конго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вооружённые люди напали на тюрьму в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго, сообщает russian.rt.com.

Отмечается, что при нападении были убиты 11 человек, среди которых 8 охранников.

Более чем 900 заключённым удалось сбежать из тюрьмы. Сообщается, что в тюрьме остались около 30 заключённых.

Ранее сообщалось, что 30 заключённых сбежали из тюрьмы в бразильском Сан-Луисе через дыру в стене.





Фото: ex-all.ru



