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Около 1000 заключённых сбежали из тюрьмы в Конго

Около 1000 заключённых сбежали из тюрьмы в Конго
12 Июня 2017 00:26 471

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вооружённые люди напали на тюрьму в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго, сообщает russian.rt.com.

Отмечается, что при нападении были убиты 11 человек, среди которых 8 охранников.

Более чем 900 заключённым удалось сбежать из тюрьмы. Сообщается, что в тюрьме остались около 30 заключённых.

Ранее сообщалось, что 30 заключённых сбежали из тюрьмы в бразильском Сан-Луисе через дыру в стене.

Около 1000 заключённых сбежали из тюрьмы в Конго
Фото: ex-all.ru


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