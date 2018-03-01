Около 100 тысяч актюбинцев с низкой зарплатой получат налоговые льготы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Инициатива Президента по снижению налоговой нагрузки для низкооплачиваемых сотрудников является большой помощью для населения. В Актюбинской области около 100 тысяч человек получат такие налоговые льготы, сказал на активе аким области Бердыбек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Налоги будут снижены у тех, кто получает зарплату не выше 25 МРП, что составляет не более 60 тысяч тенге. Они будут платить налоги в 1% без нагрузки на работодателей, благодаря этому их доходы увеличатся», - отметил Б.Сапарбаев.

Также аким поручил сделать расчет, проверить контингент тех, кто получает низкую зарплату, особенно в аулах.

«Начинать надо с аулов, главная проблема, что не все регистрируются официально. Надо реальные доходы каждого жителя рассмотреть», - сказал Б.Сапарбаев.

Кроме того аким рассказал обо всех пяти социальных инициативах Президента, озвученных 5 марта 2018 года на совместном заседании палат Парламента РК, остановившись на вопросах газификации.

«Экологической проблемой Караганды, Астаны, Темиртау является то, что почти все здания, дома отапливаются там углем. Новый проект «Караөзек - Жезқазған - Қарағанды - Теміртау - Астана» станет проектом века. Это нужный проект, и это большая поддержка экологической ситуации в Астане.



У нас обеспеченность газом составляет 88 процентов, тогда как по стране 55 процентов. До 2020 года мы планируем довести обеспеченность до 95 процентов», - сказал аким, призвав актюбинцев действовать сообща в реализации поручений Главы государства.