Около 100 атыраусцев нуждаются в пересадке органов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Около 100 жителей Атырауской области нуждаются в пересадке органов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей области в очереди на трансплантацию различных органов в настоящее время стоят 97 человек. Всего же с 2010 года органы пересадили всего 24 жителям региона. Как правило, операции проводились в Пакистане, Китае, Южной Корее и Беларуси. В настоящее время мы начинаем сотрудничать с коллегами из Актобе, где активно развивается трансплантология. В ближайшее время 4 жителя региона планируют поехать в этот город, чтобы сделать операцию, воспользовавшись родственным донорством», - сообщил заведующий отделением нефрогемодиализа Атырауской областной больницы Бауыржан Рахметов.

Эта информация прозвучала на прошедшем в Атырау «круглом столе», участниками которого стали атырауские и актюбинские медики. А разговор за «круглым столом» шел о развитии трансплантации и донорства в Атырауской области. Актюбинские медики пообещали своим коллегам помощь, в том числе и в области посмертной трансплантологии, когда используются органы внезапно умершего или погибшего человека.