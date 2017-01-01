Оказание медпомощи иностранцам разъяснили в горздраве Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление здравоохранения Астаны разъяснило правила оказания медицинской помощи иммигрантам (не являющимся гражданами РК).

«Согласно постановлению Правительства РК от 15 декабря 2009 года № 2136 гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется гражданам Республики Казахстан и оралманам. В отношении иммигрантов действует Приказ министра здравоохранения РК от 30 сентября 2011 года № 665 «Об утверждении Правил оказания иммигрантам медицинской помощи». Иммигранты, прибывшие в Республику Казахстан с целью возвращения на историческую родину (оралман, этнический казах и члены их семей) получают бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами РК в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства», - отмечается в сообщении.

Медицинские услуги, не входящие в перечень гарантированного объема бесплатной медпомощи, оказываются на платной основе, в том числе в рамках добровольного медицинского страхования или за счет средств работодателя.

Иммигранты, находящиеся на территории Казахстана, получают бесплатную медицинскую помощь при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Казахстаном.

В остальных случаях медицинская помощь оказывается на платной основе.