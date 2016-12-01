OKAN Holding заинтересован работать в ЮКО 

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с президентом «OKAN Holding» Бекир Оканом.

В ходе встречи Жансеит Кансеитович ознакомил гостей с возможностями развития южного региона, передает пресс-служба акима ЮКО.

«OKAN Holding» - одна из лучших иностранных компаний в различных сферах деятельности. Данный холдинг успешно работает в сфере исследовательской деятельности, строительства, инвестиций, образования, спорта, культуры.Также «OKAN Holding» ведет строительные работы в самых крупных городах нашей страны. Строительство гостиницы в городе Астана, которая соответствует всем международным стандартам, завершена за 2 года.









Вместе с этим, холдинг занимается строительством фабрик, жилых домов, а также развлекательных центров.



Между холдингом, который заинтересован в сотрудничестве в разных направлениях, и акиматом Южно-Казахстанской области подписан меморандум о партнерстве в сфере строительства и образования.





