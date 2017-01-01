Охотятся ли «черные риэлторы» за квартирами одиноких стариков в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление жилья Астаны не зарегистрировало фактов мошенничества со стороны «черных риэлторов» в отношении одиноких пожилых людей. Об этом в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» сообщила заместитель руководителя столичного управления занятости, труда и социальной защиты Сауле Нургожина.

«На сегодняшний день факты передачи в коммунальную собственность квартир от одиноких пожилых людей, детей сирот после их смерти, либо по переходу в детский дом не имеются. По данным управления жилья Астаны, случаи перепродажи «черными риэлторами» квартир, находящихся на балансе и предоставленных ветеранам-участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам по возрасту, а также детям-сиротам не зарегистрированы», - говорится в ответе.

В настоящее время, по данным управления, 320 одиноких престарелых и инвалидов обслуживаются в Центре социального обслуживания акимата Астаны, в Центре социального обслуживания «Шарапат» акимата Астаны на полном государственном обеспечении находятся 275.

Также Сауле Нургожина сообщила, что в Астане 41 социальный работник ухаживает за одинокими пожилыми людьми. Их заработная плата фиксирована - от 50 до 65 тысяч тенге, в зависимости от образования и стажа работы. Социальный пакет состоит лишь в предоставлении проездного билета и выплаты лечебного пособия к отпуску.