Огурцы в Астане стоят дороже ананасов  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня цена за 1 кг огурцов на прилавках магазинов Астаны колеблется от 900 до 2000 тенге. Корреспонденты МИА «Казинформ» посетили несколько крупных супермаркетов в столице и рынок «Артем».

В основном огурцы завозятся из Ташкента и Степногорска (Акмолинская область). Но стоимость отечественных и импортных огурцов практически не отличается. На столичном базаре в большинстве точек продаж на них устанавливают одинаковую цену. По словам продавцов, весь товар скупается через поставщиков, и сами оптовики ставят такие высокие цены. В «Артеме» самая низкая цена на овощ составила 900 тенге, самая высокая - 1500 тенге.











Астанинские огурцы нашлись только в супермаркете «Galmart» по 1380 тенге за кг, причем ташкентские в этом же магазине реализуются по 2040 тенге за кг.







В супермаркете «Small» килограмм огурцов стоит 1310 тенге, в «Алме» - 1461 тенге.







Примечательно, что экзотический фрукт - ананас, который широко возделывают в тропических странах, стоит намного меньше - от 500 до 700 тенге.





Как удалось узнать корреспонденту МИА «Казинформ», в столице действует одна теплица, где выращивают томаты и огурцы. Ее мощность - 1700 тонн в год. По неподтвержденной информации, оптовая цена на огурцы составляет 300-400 тенге. При этом в основном они поставляются напрямую в рестораны России. В Астане их можно встретить в супермаркетах «Galmart», «КеңMart» и «Метро». Из них напрямую поставка идет в «Galmart», в два других - через поставщиков.