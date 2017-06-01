Огромный асык в дар ЭКСПО изготовил житель Восточного Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асык высотой в три метра и длиной в четыре метра изготовил житель ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Для сооружения фигуры энтузиаст затратил полгода и 50 тысяч асыков. Автор исполинского асыка Болат Тагабай - обладатель рекорда Гиннесса за самую богатую в мире коллекцию таких костей: за 16 лет он собрал их около 100 тысяч. Это удалось ему не в последнюю очередь благодаря помощи родственников, соседей и просто незнакомых людей, узнавших о необычном увлечении мужчины.

Изготовление фигуры заняло шесть месяцев.

«Сначала я вымыл каждый из 50 тысяч асыков, потом сушил их в течение двух месяцев и только потом при помощи проволоки стал собирать «конструктор». Этот процесс занял еще два месяца», - рассказал Болат Тагабай.

Он мечтает надеется, что памятник будет украшать один из павильонов выставки ЭКСПО.

«Необходимо, чтобы асык хранился в закрытом помещении. На его фоне можно будет делать фото и селфи, а рядом установить небольшую площадку для игры в асыки. Моя работа должна понравиться иностранным туристам, интересующимся казахскими традициями и обычаями», - считает Тагабай.

Асыки (бараньи надпяточные кости) собираются и используются для игр и гадания в Казахстане и других странах Центральной Азии, Монголии, Бурятии. Волчьи асыки носят в качестве амулетов.