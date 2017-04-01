Ограничения для верующих госслужащих разъяснил вице-министр по делам религий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр по делам религий и гражданского общества РК Берик Арын разъяснил предлагаемые нормы по ограничению госслужащих в участии в религиозных службах в рабочее время.

Отвечая на вопрос МИА «Казинформ», он обратил внимание на то, что предложение касается госслужащих только в рабочее время вне зависимости от вероисповедания, не только мусульман.



Он подчеркнул, что инициатива появилась не на пустом месте. В Министерство поступает много обращений от общественности. Среди этих предложений есть и жалобы на несоблюдение госслужащими режима рабочего времени. В частности, граждане требовали прокомментировать правомерность их посещения культовых сооружений и проведения религиозных обрядов.



«Несомненно, согласно Конституции Казахстана, каждому гражданину гарантируется свобода совести. В то же время мы не должны забывать и о том, что государственная служба предусматривает ряд ограничений. Поступая на государственную службу, человек с этим соглашается. Государственный служащий, в первую очередь, должен выполнять свои непосредственные должностные обязанности. Например, как может военнослужащий или полицейский, который обязан в служебное время охранять граждан или нести службу, в это же время пребывать на религиозном мероприятии? Особенно это актуально сегодня, когда во всем мире усиливаются меры по обеспечению безопасности граждан», - разъяснил Б.Арын.



Вместе с тем, он напомнил, что ограничения участия госслужащих в деятельности религиозных объединений уже прописаны в Этическом кодексе государственных служащих, утвержденном в 2015 году. Берик Арын заверил, что подобные ограничения для госслужащих ни в коем случае не ограничивают их право на веру. Каждый гражданин, в том числе государственный служащий имеет право верить или не верить в Бога. Но реализация этой веры, практические действия не должны осуществляться в ущерб другим гражданам и государственной службе. Предложения и поправки только обсуждаются, решение еще не принято, добавил он.



Напомним, Министерство разрабатывает законопроект по внесению изменений в законодательство в сфере религиозной деятельности и религиозных объединений.