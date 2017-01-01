Ограничение калорий продлевает жизнь - ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые из США представили новые доказательства того, что низкокалорийная диета увеличивает продолжительность и качество жизни макак-резусов и что она должна продлить жизнь и человеку. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает РИА Новости.

«Несовпадение результатов наших исследований в прошлом поставило под сомнение то, возможен ли перенос их результатов на человека в принципе, и заставил многих коллег усомниться в том, что их выводы вообще несут какую-либо пользу для понимания процесса старения. Сейчас мы знаем, почему наши выводы отличались», - рассказывает Розалин Андерсон (Rozalyn Anderson) из университета Висконсина в Мэдисоне (США).

Считается, что снижение калорийности диеты на 30-40% может привести к увеличению продолжительности жизни. Это неоднократно находило подтверждение в многочисленных экспериментах на мышах и крысах. Проведение подобных проверок на приматах затруднено их долгожительством - два или три десятка лет для макак и шимпанзе вместо 2-3 лет для грызунов.

За последние годы было проведено всего два таких эксперимента, один из которых проводили ученые из Национального центра изучения приматов в штате Висконсин (WNPRC), а второй - их конкуренты из Национального института старения в Дикерсоне (США). Оба эксперимента завершились с прямо противоположными результатами, и их авторы неоднократно обвиняли друг друга в неправильной диете приматов и методике наблюдений.

Участники и той и другой группы объединились и провели совместное повторное исследование под руководством Андерсон и ее «конкурентки» Джулии Мэттисон (Julia Mattison), повторно изучив то, как кормили макак-резусов в том и другом эксперименте. Вдобавок к этому, ученые совместно проанализировали результаты старых опытов и вместе попытались привести их к «общему знаменателю».

Оказалось, что главным различием в методике ведения и того, и другого эксперимента было то, что ученые начинали лишать обезьян пищи в разном возрасте - приматологи из Института старения делали это с самых ранних лет, а их коллеги из университета Висконсина - только во взрослой жизни, когда обезьяны достигали возраста в 8 лет.

Проведенные в начале прошлого века эксперименты на мышах, как рассказывают Мэттисон и Андерсон, показали, что ограничение рациона с первых дней жизни в целом сокращает ее продолжительность, тогда как переход на низкокалорийную диету во взрослые и пожилые годы жизни наоборот, ее продлевает.

Когда биологи исключили из данных Национального института старения тех обезьян, которые начинали питаться низкокалорийной диетой на первый или второй год жизни, выводы и того, и другого эксперимента совпали, указав на повышенную продолжительность жизни у тех обезьян, чей рацион был ограничен.

В среднем, они жили на 2-4 года дольше, чем обезьяны из контрольной группы, а некоторые особи доживали до 35-40 лет, что почти в 1,5 раза больше, чем типичные сроки жизни макак-резусов в неволе. Одной из самых пожилых обезьян недавно исполнилось 43 года, что является рекордом по продолжительности жизни для приматов этого вида.

Помимо более длительных сроков жизни, низкокалорийная диета так же улучшила состояние здоровья приматов, позволив им вести более активный образ жизни в глубокой старости. Все это, как считают обе группы ученых, указывает на возможность использования аналогичной стратегии для продления жизни человека.