Оглашены экономические прогнозы по Азербайджану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане в 2018 году экономический рост ожидается на уровне 1,2 процента, сказал Trend источник в Банке торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ECO Trade and Development Bank, ETDB) со штаб-квартирой в Стамбуле, сообщает trend.az.

Собеседник агентства отметил, что рост экономики в Азербайджане основан на ожиданиях увеличения добычи нефти и газа в стране в результате реализации проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

«Правительство Азербайджана проводит масштабные реформы для развития ненефтяного сектора, и ожидается, что эти усилия будут стимулировать рост в сфере услуг и сельского хозяйства. Ожидается, что профицит текущего счета составит 5,9 процента ВВП, что будет основываться на расширении торгового баланса и сокращении дефицита услуг», - сказал источник.

По его словам, усилия правительства по укреплению сектора сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции и стимулированию ненефтяного экспорта будут способствовать экономическому росту.

«В результате разумной экономической политики и экономических реформ, проведенных в последние годы, ожидается, что в стране будут отмечены позитивные результаты развития. За последнее десятилетие Азербайджан предпринял важные шаги для экономического развития, роста благосостояния и международного бизнеса. В целях достижения более высоких результатов и обеспечения устойчивого развития Азербайджан проводит широкий спектр реформ по развитию ненефтяного сектора. Осуществляются программы развития промышленного производства и сельского хозяйства. Особенно успешным было создание индустриальных парков», - отметил собеседник агентства.

ETDB является региональным банком развития, созданным под эгидой Организации экономического сотрудничества (ОЭС) для содействия социально-экономическому развитию и внутрирегиональной торговле между ее государствами-членами.

Банк был создан в 2005 году со штаб-квартирой в Стамбуле (Турция) и начал свою деятельность в 2008 году.

Азербайджан стал членом ETDB в 2013 году. Доля участия Азербайджана в банке составляет 2,98 процента.