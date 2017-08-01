Оглашен приговор напавшим с оружием на букмекерскую контору в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Суд огласил приговор напавшим с оружием на букмекерскую контору в городе Кульсары Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых оказались трое жителей Жылыойского района, в феврале 2017 года совершившие вооруженное нападение на посетителей букмекерской конторы «Евроспорт» в городе Кульсары. Подсудимые, ворвавшиеся в контору с ружьем и палками, напали на двух посетителей и стали избивать, а затем произвели выстрел из ружья, после чего скрылись. Потерпевшие Е. и А. получили множественные ранения дробью.

«Суд признал стрелявшего виновным по статьям 24 и 99, предусматривающим наказание за покушение на убийство из хулиганских побуждений способом, опасным для жизни других людей, и статье 287 Уголовного кодекса (незаконное хранение или ношение огнестрельного оружия), приговорив его к лишению свободы на 15 лет и 3 месяца. Двое подсудимых признаны виновными по статье 293 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) и приговорены к 4 годам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Как проинформировали в пресс-службе, в основу обвинения легла видеозапись с внутренней камеры наблюдения.