Оформление паромов в морпорту Актау сократилось до 2 часов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 3-4 раза сократилось время оформления паромов в морпорту Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По принципу «одного окна» в зоне департамента государственных доходов по Мангистауской области осуществляют свою деятельность два таможенных поста: «Актау - центр таможенного оформления (ЦТО)» и «Морпорт». Принцип существенно сократил время всех видов государственного контроля. Так, время пребывания паромов с момента прибытия до фактического убытия из порта Актау составляет теперь от 1.35 часов до 2.20 часов, что в 3-4 раза быстрее прежнего.



«Для обработки применяется услуга ПИ (уникальный идентификационный номер перевозки (УИНП) и программа TIR EPD. Например, таможенным постом «Морпорт» за 3 месяца с начала года в рамках новой схемы прохождения государственного контроля обработано 59 паромов с 1 тысячой 906 единицами грузового автотранспорта. Паромы заходят в среднем на 2 часа, раньше в 3-4 раза больше. Что касается их груза: превалирующее большинство машин (1 тысяча 641 единица) оформлено посредством транзитных деклараций, из них с применением ПИ 832 авто (51%), по программе TIR EPD - 329 единицы, или 20%. Остальные 30% грузовых машин обрабатываются в другой программе», - сказал руководитель управления таможенного оформления департамента государственных доходов по Мангистауской области Карим Жакин.

Кроме того, подчеркнул К. Жакин, за 1 квартал 2017 года среднее время продолжительности таможенной очистки товаров по таможенному посту «Морпорт» по процедуре «импорт-40» составило 2 часа 20 минут, по процедуре «экспорт-10» среднее время составило 42 минуты.

В целях реализации принципа «одного окна» в морском порту Актау все государственные контролирующие органы (органы государственных доходов, фитосанитарный, ветеринарный, санитарно-эпидемиологический контроль) размещены в одном месте, что привело к упрощению и ускорению оформления документов государственными органами, а также сокращению времени ожидания участников внешнеэкономической деятельности. Все смежные проверяющие службы (фитосанитарная, ветеринарная, санитарно-эпидемиологическая) переведены на круглосуточный режим работы. Последовательность оформления прибывающей колесной техники осуществляется теперь в два этапа: предварительное информирование и непосредственно оформление по прибытии, которое при соблюдении нового порядка не должно занимать более 2,5 часов с момента швартовки морского парома и передачей пакета документов на судне ответственному сотруднику порта для дальнейшего прохождения разрешительных процедур.