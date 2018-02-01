Офицеры Вооруженных сил Казахстана вернулись с миротворческой миссии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В течение года майоры Рауф Наурузбаев и Андрей Алчинов наряду с представителями из более 30 государств выполняли миротворческую миссию Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и безопасности в Западной Сахаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Многонациональный контингент в Западной Сахаре представлен девятью базами, где на каждой из них в течение года несут службу по 23 офицера, затем на ротационной основе происходит их замена.

«В Западной Сахаре в качестве военных наблюдателей проходят службу представители Вооруженных сил разных государств. Вместе с военнослужащими из более чем 30 стран мира мы выполняли обязанности военных наблюдателей согласно установленному мандату миссии, который включал в себя мероприятия по поддержанию мира и безопасности в регионе. Мы рады, что успешно справились с ответственными задачами, возложенными на нас руководством страны», - отметил майор Рауф Наурузбаев.









