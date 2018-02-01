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Одно «золото» и четыре «бронзы» завоевали казахстанские боксеры в Болгарии

26 Февраля 2018 15:00 623
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Одно «золото» и четыре «бронзы» завоевали казахстанские боксеры в Болгарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Болгарии - Софии завершился международный турнир «Кубок Странджа», cообщает СИА SPORTINFORM со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.

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Золотую медаль благодаря победе в финале над украинцем Иваном Данча завоевал казахстанец Сабыржан Бекбергенов, выступающий в весе до 64 килограммов.

Бронзовые медали на счету Нурбола Калжанова (56 кг), Канагата Маралова (69 кг), Михаила Коханчика (81 кг) и Абзала Куттыбекова (91 кг).

На турнир казахстанские боксеры отправились под руководством старшего тренера национальной сборной Нургали Сафиуллина.

Фото: sport.inform.kz

 

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Ключевые слова: Спорт,
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