Одно «золото» и четыре «бронзы» завоевали казахстанские боксеры в Болгарии
26 Февраля 2018 15:00 623
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Болгарии - Софии завершился международный турнир «Кубок Странджа», cообщает СИА SPORTINFORM со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Новости по темеСамые дешевые билеты на реванш Головкин - Альварес раскупили за 3 минуты Промоутер Головкина озвучил детали контракта реванша с «Канело»
Золотую медаль благодаря победе в финале над украинцем Иваном Данча завоевал казахстанец Сабыржан Бекбергенов, выступающий в весе до 64 килограммов.
Бронзовые медали на счету Нурбола Калжанова (56 кг), Канагата Маралова (69 кг), Михаила Коханчика (81 кг) и Абзала Куттыбекова (91 кг).
На турнир казахстанские боксеры отправились под руководством старшего тренера национальной сборной Нургали Сафиуллина.
Фото: sport.inform.kz
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Геннадий Головкин подарил перчатки с автографом звезде Голливуда
- Головкин анонсировал первую пресс-конференцию с Альваресом
- Путинцева улучшила положение в ТОП-100 рейтинга WTA
- Около 500 юных каратистов померились силами в Алматы
- Арман Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге
- Фестиваль восточных единоборств в Алматы собрал более 1000 спортсменов
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн