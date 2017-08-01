Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках ЭКСПО-2017 состоялась торжественная церемония открытия недели китайской провинции Гуандун, передает корреспондент МИА «Казинформ».







«В Китае есть поговорка: «За тысячу километров приезжают хорошие друзья, чтобы увидеться». Я уверен, что у нас действительно есть общая судьба, которая свела нас, чтобы увидеться здесь в рамках проведения недели провинции Гуандун. Тематикой ЭКСПО является «Энергия будущего», которая имеет глубокие точки соприкосновения с концепцией зеленого развития Китая. Провинция Гуандун является важнейшим пунктом древнего морского Шелкового пути», - сказал в своей приветственной речи заместитель генерального секретаря провинции Гуандун Ли И Вей.

Он также отметил, что время недели провинция постарается продемонстрировать на ЭКСПО все свои достижения в области новых источников энергии, новых технологий, а также исследования и разработки в этой области.







«Я надеюсь, что с помощью ЭКСПО мы сможем внести больше ярких цветов в проведение данной выставки», - подчеркнул Ли И Вей.

В свою очередь генеральный директор Казахстанского агентства инвестиционного сотрудничества Айдын Байедилов отметил важность сотрудничества с одной из самых больших и мощных по экономическому развитию провинций Китая.

«Президент нашей страны, как и Глава КНР, придает большое значение развитию регионов своих стран и международному сотрудничеству. Мексика - страна с размером ВВП в один триллион долларов, в то время как ВВП Гуандуна на 192 млрд больше ВВП Мексики. Это говорит о колоссальном потенциале данной провинции», - добавил он.

Отметим, что провинция Гуандун расположена на юго-востоке Китая, в субтропиках. Ее площадь составляет 177,9 тыс. кв. км.





Провинция имеет береговую континентальную линию в 3368 км и богата морскими биологическими ресурсами. Ведётся добыча нефти на морском шельфе. Из других полезных ископаемых наибольшее значение имеют месторождения редкоземельных металлов: германия, висмута, талия, ниобия, тантала, селена.

В Гуандуне находятся три специальные экономические зоны КНР: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу. Большое значение для экономического развития провинции имеет её географическое соседство с Гонконгом и Макао, сейчас это специальные административные районы КНР Сянган и Аомэнь.





В настоящее время Гуандун прочно занимает лидирующие позиции среди провинций КНР по объёму ВВП.



