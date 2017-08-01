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Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО

Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО
18 Августа 2017 13:23 249

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках ЭКСПО-2017 состоялась торжественная церемония открытия недели китайской провинции Гуандун, передает корреспондент МИА «Казинформ».


Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО 
Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО
«В Китае есть поговорка: «За тысячу километров приезжают хорошие друзья, чтобы увидеться». Я уверен, что у нас действительно есть общая судьба, которая свела нас, чтобы увидеться здесь в рамках проведения недели провинции Гуандун. Тематикой ЭКСПО является «Энергия будущего», которая имеет глубокие точки соприкосновения с концепцией зеленого развития Китая. Провинция Гуандун является важнейшим пунктом древнего морского Шелкового пути», - сказал в своей приветственной речи заместитель генерального секретаря провинции Гуандун Ли И Вей.

Он также отметил, что время недели провинция постарается продемонстрировать на ЭКСПО все свои достижения в области новых источников энергии, новых технологий, а также исследования и разработки в этой области.

Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО 
Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО 

«Я надеюсь, что с помощью ЭКСПО мы сможем внести больше ярких цветов в проведение данной выставки», - подчеркнул Ли И Вей.

В свою очередь генеральный директор Казахстанского агентства  инвестиционного сотрудничества Айдын Байедилов отметил важность сотрудничества с одной из самых больших и мощных по экономическому развитию провинций Китая.

«Президент нашей страны, как и Глава КНР, придает большое значение развитию регионов своих стран и международному сотрудничеству. Мексика - страна с размером ВВП в один триллион долларов, в то время как ВВП Гуандуна на 192 млрд больше ВВП Мексики. Это говорит о колоссальном потенциале данной провинции», - добавил он.

Отметим, что провинция Гуандун расположена на юго-востоке Китая, в субтропиках. Ее площадь составляет 177,9 тыс. кв. км.

Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО 

Провинция имеет береговую континентальную линию в 3368 км и богата морскими биологическими ресурсами. Ведётся добыча нефти на морском шельфе. Из других полезных ископаемых наибольшее значение имеют месторождения редкоземельных металлов: германия, висмута, талия, ниобия, тантала, селена.

В Гуандуне находятся три специальные экономические зоны КНР: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу. Большое значение для экономического развития провинции имеет её географическое соседство с Гонконгом и Макао, сейчас это специальные административные районы КНР Сянган и Аомэнь.

Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО 

В настоящее время Гуандун прочно занимает лидирующие позиции среди провинций КНР по объёму ВВП.

Одна из самых больших провинций КНР представит разработки на ЭКСПО 

Ключевые слова: Китай, Астана, Энергия будущего, 100 шагов по реализации 5 реформ , EXPO-2017,
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