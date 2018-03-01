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«Один пояс, один путь»: из Амстердама в Китай через Казахстан за 16 дней

8 Марта 2018 00:33 856
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«Один пояс, один путь»: из Амстердама в Китай через Казахстан за 16 дней

АМСТЕРДАМ. КАЗИНФОРМ - В среду в сухом порту Амстердама прошла торжественная церемония отправки первого в истории грузового поезда из Нидерландов в Китай в рамках инициативы «Один пояс, один путь», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Товарный состав, принадлежащий голландской транспортно-логистической компании Nunner Logistics, преодолеет почти 11 тысяч километров за 16 дней и доставит груз в восточнокитайский город Иву.

«Сегодня из Амстердама в китайский портовый город Иву начинает свой путь первый грузовой поезд. Из 11 тысяч километров, которые пройдет этот состав, почти 3 тысячи километров пролегают по территории Казахстана», - сказал посол РК в Нидерландах Магжан Ильясов.

Поезд, на платформах которого закреплен 41 грузовой контейнер, доставит в Китай оборудование, минеральные удобрения, продукцию фармацевтики, медицинские препараты, оптические приборы и технические средства.

«Как отметили все участники этой церемонии, очень важно, что Казахстан развивает свой транзитно-транспортный потенциал, становясь ключевым звеном на трансконтинентальном сообщении», - добавил казахстанский дипломат.

Каждую неделю из Амстердама в Иву будет отправляться 3 поезда, тогда как к 2020 году общая численность составов, ежегодно направляемых из ЕС в КНР, достигнет 5 тысяч.


«Один пояс, один путь»: из Амстердама в Китай через Казахстан за 16 дней «Великий Шелковый путь существовал столетиями. До открытия морского пути в Азию это был основной путь между Востоком и Западом. После развития мореходного сообщения Великий Шелковый путь пришел в упадок, но сейчас, в XXI веке, мы наблюдаем возрождение этого древнего торгового маршрута. Теперь на смену караванам с верблюдами пришли мощные локомотивы», - подчеркнул М. Ильясов.

По его словам, растущий товарооборот между Китаем и Европой предоставляет возможность «заработать нашей стране, используя свой транзитно-транспортный потенциал».

«Инвестиции Правительства Республики Казахстан в развитие железнодорожного транспорта и дорожного сообщения доказывают свою эффективность, окупятся и будут приносить прибыль», - отметил Магжан Ильясов.

Директор проектов по странам СНГ компании Nunner Logistics Тонни Штрауб отметил инвестиционную привлекательность Казахстана и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере логистики.

«Будущее Казахстана в транзитно-транспортном потенциале. Ваша страна не имеет выхода к мировым океанам и поэтому решения Президента Казахстана построить сухой порт «Хоргос» и расширить транспортно-логистический центр в Актобе трудно переоценить», - сказал Т. Штрауб.

Он убежден, что инициатива «Один пояс, один путь», впервые озвученная китайским Президентом Си Цзиньпинем в сентябре 2013 года в Астане, позволит Казахстану использовать свое уникальное географическое положение и извлечь коммерческую выгоду из инициативы.

Особую заинтересованность европейские бизнесмены проявляют к экспортоориентированным товарам казахстанского производства, которыми планируется заполнять грузовые поезда, возвращающиеся из Китая в Европу. В качестве примера им была приведена пшеница, более 3 млн тонн которой наша страна ежегодно отправляет на экспорт.


«Один пояс, один путь»: из Амстердама в Китай через Казахстан за 16 дней

 

 

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Ключевые слова: Китай, Внешняя политика Казахстана, МИД РК, Евросоюз, Транспорт, Экономика,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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