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Один день Президента Назарбаева показали в Instagram

Один день Президента Назарбаева показали в Instagram
7 Апреля 2017 02:34 382

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  -   Пресс-служба Акорды в социальной сети Instagram разместила видеоролик «Один день Главы государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кадрах, снятых телерадиокомплексом Президента РК, представлены события, происходившие в понедельник, 3 апреля 2017 года, - официальный визит Нурсултана Назарбаева в Баку, встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, рабочая поездка в Актау.

Напомним, 3 апреля Н.Назарбаев и И.Алиев подписали Совместную декларацию глав Казахстана и Азербайджана. В этот же день между правительствами двух стран был подписан ряд документов в различных сферах.

В рамках визита Президента РК в Баку состоялась церемония вручения ему самой высокой награды Азербайджана - ордена «Гейдар Алиев».

Во второй половине дня понедельника Глава государства посетил спортивный комплекс «Мангыстау-Арена» в Актау, где встретился с молодежью и спортсменами Мангистауской области.

Ключевые слова: Президент Казахстана, Видео,
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