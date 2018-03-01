Один человек погиб и трое ранены в ДТП с полицейской машиной в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской при столкновении патрульной автомашины с «Ауди» один человек погиб и трое ранены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 марта на трассе Уральск-Аксай вблизи села Масайтобе Борлинского района.

По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения Гульнар Абдрахмановой, все пострадавшие - мужчины, они доставлены в Борлинскую районную центральную больницу. Рассматривается вопрос о переводе двоих пострадавших в областную клиническую больницу. Водитель «Ауди» отказался от госпитализации.

В департаменте внутренних дел ЗКО сообщили, что информация о происшествии будет предоставлена позднее.

Отметим, это уже второе ДТП за последние дни, случившееся с участием сотрудников полиции. 27 февраля вблизи села Алгабас Сырымского района при столкновении с автобусом пострадал участковый инспектор РОВД, находившийся за рулем «ВАЗ-2114», который позже скончался в больнице.