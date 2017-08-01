Очередной свадебный кортеж устроил произвол на дороге в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Очередной свадебный кортеж, водители которого игнорируют правила дорожного движения, на этот раз зафиксирован атовладельцами Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автовладелец Валерий Пышков снял на камеру видеорегистратора, как кортеж машин едет змейкой, «танцуя», постоянно перестраиваюсь с одной полосы на другую. Из-за часто меняющейся траектории движения другие автовладельцы не могли проехать по своей полосе, чтобы не допустить столкновения с лихачами, управлявшими свадебными машинами.

Лишь благодаря светофору на перекрестке, где кортеж снизил скорость и в итоге остановился, другим автовладельцам удалось обогнать кортеж. Ставший свидетелем этой ситуации автовладелец выразил надежду, что водители трех автомобилей будут задержаны и привлечены к административной ответственности за создание аварийной ситуации.

Кортежи свадебных машин регулярно становятся отрицательными героями видеороликов по всему Казахстану. Правоохранительные органы не раз обращались к ним с призывом не разделять с населением радость торжества бракосочетания таким небезопасным для других участников дорожного движения способом.