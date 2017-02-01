Очередь на жилье в Алматы сократится на 10% после Универсиады

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - После Универсиады очередь на жилье в Алматы сократится на 10%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Благодаря Универсиаде дальнейшее развитие получил Алатауский район Алматы. Будучи когда-то малопривлекательной окраиной, этот район стал новым центром притяжения для жителей и гостей мегаполиса, отметили в акимате.

Здесь построены главные объекты Универсиады - «Алматы Арена» и Атлетическая деревня. В непосредственной близости от «Алматы Арена» возведен микрорайон на 15,6 тыс. квартир, в том числе по программе «Ветхое жилье» два 9-этажных дома. В течение 3-х лет будут построены еще 279 домов на 16 тысяч квартир.

После проведения игр «Атлетическая деревня» с полноценной социальной инфраструктурой станет комфортным жилым комплексом для более 1,7 тыс. семей. Будут функционировать поликлиника, супермаркет, отделения банка и почты, опорный пункт полиции.

«Проблема жилья, особенно для молодых семей, остро стоит в Алматы. После Игр 1748 квартир Атлетической деревни будут предоставлены в доступную аренду с последующим выкупом, обеспечив 40% возвратности уже в течение первых восьми лет в размере 15,5 млрд тенге. Только это сократит очередь на жилье в Алматы на 10%», - уточнили в акимате.