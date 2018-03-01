Обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 марта.

АСТАНА

В 18.00 в Конгресс-центре ЭКСПО пройдет концерт заслуженного артиста РК, певца и актера Нурлана Онербаева.

АЛМАТЫ

В 12.00 на ВСК «Медеу» пройдет бесплатное обучение катанию на коньках для всех желающих.

ТАРАЗ

В 18.00 площадь «Достык» народные гуляния, праздничный концерт «Өмірдің гүлі, өмір жыры- аналар».