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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 марта

7 Марта 2018 20:20 337
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 марта.

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                                                                            АСТАНА

В 18.00 в Конгресс-центре ЭКСПО пройдет концерт заслуженного артиста РК, певца и актера Нурлана Онербаева.

                                                                             АЛМАТЫ

В 12.00 на ВСК «Медеу» пройдет бесплатное обучение катанию на коньках для всех желающих.

                                                                             ТАРАЗ

В 18.00 площадь «Достык» народные гуляния, праздничный  концерт «Өмірдің гүлі, өмір жыры- аналар».

 

 

 

 

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Ключевые слова: Регионы,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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