Обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 марта
7 Марта 2018 20:20 337
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 8 марта.
Новости по темеОбзор наиболее важных событий в Казахстане 3 марта Обзор наиболее важных событий в Казахстане 2 марта
АСТАНА
В 18.00 в Конгресс-центре ЭКСПО пройдет концерт заслуженного артиста РК, певца и актера Нурлана Онербаева.
АЛМАТЫ
В 12.00 на ВСК «Медеу» пройдет бесплатное обучение катанию на коньках для всех желающих.
ТАРАЗ
В 18.00 площадь «Достык» народные гуляния, праздничный концерт «Өмірдің гүлі, өмір жыры- аналар».
Ключевые слова: Регионы,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 6 марта
- Цементный завод в Рудном запустят в производство в июне
- После обрушения многоэтажки проверят состояние всех общежитий в Кызылорде
- Более 1000 человек украсили пожеланиями Дерево благодарности в Актау
- Новые кадровые назначения произошли в Атырауской области
- Город Байконур затопило талыми водами
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Касымова Эльмира
954-047