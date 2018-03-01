Обзор наиболее важных событий в Казахстане 7 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 7 марта.

АСТАНА

В 10:00 пройдет пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

Также в 10:00 на площадке акимата Астаны состоится брифинг на тему «Совершенствование оказания государственных услуг».

В 10:30 в Клубе МВД РК пройдет торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного Женского Дня - 8 марта, с участием руководства министерства, личного состава и ветеранов органов внутренних дел.

В 15:00 в «Үкімет үйі» состоится пресс-конференция с участием вице-министра труда и социальной защиты населения РК Нуржана Альтаева.

В 19:00 в ЦКЗ «Казахстан» пройдет праздничный концерт «Көктем шуағы», посвященный Международному женскому дню 8 марта, с участием Главы государства Н.Назарбаева.

АЛМАТЫ

В среду в 11:00 Казахстанская фондовая биржа (KASE) проводит «Ring the Bell for Gender Equality» - официальную церемонию открытия торгов ценными бумагами в честь гендерного равноправия в рамках инициативы Организации Объединенных Наций «Устойчивые фондовые биржи». Гостями мероприятия станут свыше 30 известных женщин страны, внесшие значимый вклад в развитие в общественно-политической или финансовой сфер деятельности.

АКТОБЕ

Завтра в 10:00 аким области поздравит с праздником сотрудниц ТОО «ТК Фарм».

В 11:00 в здании филиала партии «Нур Отан» состоится поздравление акима женщин, активных в социальной, экономической и общественно-политической жизни области.

В 16:00 в Центре искусств пройдёт праздничный концерт к 8 марта.

КОСТАНАЙ

7 марта в 15:00 в акимате Костанайской области состоится актив по разъяснению обращения Президента РК Н. Назарбаева «Пять социальных инициатив Президента» с участием акима Костанайской области А. Мухамбетова.



ПЕТРОПАВЛОВСК

Завтра в СКГУ им. Козыбаева пройдет актив с участием акима области по обращению «Пять социальных инициатив Президента». Начало - в 11:00.

ТАРАЗ

В 10:30 в областном драматическом театре состоится актив области по разъяснению приоритетов обращения Главы государства к народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента».

В 14:30 в центральном концертном зале «Баласагун» пройдет торжественное собрание, посвященное празднику 8 марта.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

В 11:00 в областном акимате состоится заседание актива по обсуждению «Пяти социальных инициатив Президента».

ШЫМКЕНТ

7 марта в 11:00 в театре опера и балета состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню - 8 Марта.