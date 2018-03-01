Обзор наиболее важных событий в Казахстане 6 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 6 марта.

АСТАНА

В 10.00 заседание Правительства.

В 9.30 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) проведет ежегодное совещание с ключевыми партнерами.

В 10.00 пресс-конференция олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова.

В 11.00 в Евразийском национальном университете откроется Институт повышения квалификации и дополнительного образования.

В 11.30 заседание Общенациональной коалиции демократических сил (ОКДС) в поддержку «5 Президентских социальных инициатив», озвученных Главой государства на совместном заседании палат Парламента 5 марта.

В 14.00 состоятся общественные консультации, посвященные вопросам проведения Стратегической экологической оценки на Концепцию развития топливно-энергетического комплекса РК до 2030 год с фокусом на результаты определения сферы охвата с участием вице-министра энергетики Б.Джаксалиева, депутатов Мажилиса Парламента, международных экспертов ЕЭК ООН и международных организаций.

В 15.00 заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП РК «Атамекен».



В 16.00 заседание на тему: «Как внедрение международной стандартизации повлияет на развитие экспорта».

В 17:00 Посольство Великобритании организовывает панельную дискуссию на тему: «Усиление позиций женщин и девочек в Казахстане: вызовы и возможности».

АЛМАТЫ

В 11.00 в коворкиг-центре SmartPoint состоится фотовыставка, приуроченная к Всемирному женскому дню.

ШЫМКЕНТ

В 11.00 состоится пресс-тур по торговым точкам, где реализуются продовольственные товары стабилизационного фонда дочерней компании АО «НК «СПК «Шымкент» ТОО «Оңтүстік Азық-түлік компаниясы».

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

В 14.30 торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню 8 марта.

В 16.00 открытие выставки «Образ женщины в изобразительном искусстве Казахстана».

ПЕТРОПАВЛОВСК

В 11.00 в зале заседаний областного акимата планируется провести заседание специальной мониторинговой группы. На обсуждение выносят план работы на первое полугодие 2018 года и проект «Карта общественного контроля».

В 15.00 запланировано заседание Совета по этике. На повестке вопросы повышения прозрачности бюджета в Северо-Казахстанской области, сменяемости кадров в госорганах региона, укрепления служебной дисциплины в местных исполнительных органах Айыртауского района и ряд других.

В 16.00 в Доме дружбы состоится конкурс на звание «Миссис Ассамблея - 2018», посвященный Международному женскому дню.

ТАРАЗ

В 10.00 Награждение акима города по случаю Международного женского дня 8 марта.

В 11.00 конкурс красоты «Тараздың инабатты аруы 2018!».