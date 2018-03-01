Обзор наиболее важных событий в Казахстане 5 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 5 марта.

АСТАНА

10:00 - в Сенате состоится встреча с руководством заинтересованных государственных органов по вопросам водной безопасности

10.00 - в пресс-центре Центрального аппарата партии «Нұр Отан» начнется брифинг, на котором будет объявлено о начале реализации новой образовательной программы Академии политического менеджмента партии «Нұр Отан».

12:00 - совместное заседание палат Парламента РК.

16:00 - ЕНУ им. Л.Гумилева, открытие испытательной лаборатории «Научно-производственный центр «ENU-Lab», созданной в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы.

В 16:00 - расширенное заседание Коллегии о деятельности Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по итогам 2017 года и основных задачах на 2018 год в свете Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

16:20 - Служба центральных коммуникаций, пресс-конференция на тему «Новые возможности развития несырьевой экономики Казахстана в контексте деятельности БРК».

АЛМАТЫ

В 11:00 в коворкинг-центре SmartPoint откроется фотовыставка, приуроченная ко Всемирному женскому дню. Героинями выставки «Анашым, асыл жаным» стали мамы детей с особенными потребностями и сами дети.



12:00 - Казахстанский пресс-клуб, пресс-конференция, посвященная запуску национальной кампании KORGAU123.

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

11:00 - областная научно-практическая конференции на тему «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ жазуының тарихы» в ВКГУ имени С. Аманжолова.

14:00 - торжественное закрытие областного турнира по хоккею с шайбой «Жұлдызша» среди детско-юношеских команд, посвященного 20-летию столицы РК - города Астаны.