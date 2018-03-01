Обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 4 марта.

АСТАНА

В 10.00 Hilton Hotel - Международный женский бизнес-форум Zhaina.

В 11.00 в школе «Нур Орда» университет имени Сулеймана Демиреля проводит республиканскую интеллектуальную Олимпиаду SPT.

АЛМАТЫ

В 9.00 в рамках мероприятий, посвященных Всемирному Дню Гражданской обороны, на площади «Астана» Департамент по ЧС г. Алматы совместно с территориальными подразделениями КЧС МВД РК и «Службой спасения г. Алматы» проведут показ пожарной, спасательной и медицинской техники, спасательного и другого специального снаряжения, ознакомление с возможностями аварийно-спасательных сил города.

Участники социального проекта «Спорт без границ» в 09:00 откроют велосипедный сезон тренировкой по велогонке и бегу в Парке Первого Президента.

Спортсмены расскажут об основных трудностях, с которыми встречаются слабовидящие и незрячие атлеты, а также с путями их решения. Мероприятие призвано мотивировать людей с ограниченным зрением быть более активными, открытыми, не боясь заниматься любимым делом, в том числе спортом.