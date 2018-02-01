Обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля.

АСТАНА

В 9.30 в Казмедиа орталығы под председательством министра здравоохранения РК Елжана Биртанова состоится расширенная коллегия Министерства здравоохранения Республики Казахстан по итогам 2017 года. В коллегии примут участие заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев, руководителей структурных подразделений МЗ РК, ведомств, членов Общественного совета, руководителей управлений здравоохранения областей, городов Астана и Алматы, территориальных подразделений ведомств и подведомственных организаций.

В здании Концертного зала «Астана» в 10.00 пройдет традиционная отчетная встреча акима города Астаны Асета Исекешева перед населением столицы.

В 10.00 на площадке «Назарбаев Центра» запланирована международная конференция «Россия - Казахстан: союзничество, устремленное в будущее»

В «Үкімет үйі» в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: «Электронные закупки «Самрук-Казына» ИСЭЗ 2.0: новый формат».

РГУ «Национальный центр рукописей и редких книг» Министерства Культуры и спорта РК и «Научно-исследовательский и аналитический центр» Министерства по делам религий и гражданского общества в РК в 11:00 проводит круглый стол на тему: «Ортағасырлық діни қолжазбалардың қазіргі діни сананың қалыптасуына әсері» (Влияние средневековых рукописей на формирование современного религиозного сознания).

В 11.00 - пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам диагностики редких заболеваний в Казахстане. На мероприятии будут представлены данные по редким заболеваниям в Казахстане, такие как мукополисахаридоз и болезнь Гоше.

В Службе центральных коммуникаций в 12:20 состоится пресс-конференция, посвященная запуску Франкофонной весны.

В Центральном концентрном зале «Казахстан» в 14:30 Казахский университет технологии и бизнеса совместно с филиалом «Бірлік» партии «Нұр Отан» и государственной концертной организацией «Қазақконцерт» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан проводят выставку и показ модной одежды молодых дизайнеров на тему «Есіл еркесі- 2018», посвященный празднованию 20-летия столицы Республики Казахстан - города Астана. Выставка проводится в целях реализации основных принципов программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

В 15.00 пройдет II Республиканский форума предпринимателей по вопросам противодействия коррупции.

В Сенате в 15:00 состоится круглый стол на тему «Совершенствование законодательства РК по вопросам развития гражданского общества».

В 15:30 - расширенное заседание комитета по финансам и бюджету по з/п «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года».

Под председательством депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, председателя Совета «Мирас» - Тлеухана Бекболата Канаевича в 15.00 пройдет заседание Республиканского совета «Мирас» при партии «Нұр Отан». Главная тема заседания - «Роль национального телевидения в сохранении национального кода».

АЛМАТЫ

По инициативе Министерства внутренних дел в рамках проекта «На страже счастливого детства» в 09:00 в отеле «Казжол» запланирован круглый стол на тему: «Формирование в обществе принципа недопустимости насилия в отношении несовершеннолетних» с участием представителей заинтересованных государственных органов (МОН, ГП, МИК, МДРГО, МКС), неправительственных организации и СМИ.

В 11:00 в Доме дружбы состоится круглый стол на тему: «Жүректен шыққан жылы сөз», приуроченный ко Дню благодарности.

В мероприятии примут участие заместитель председателя АНК Алматы Абилфас Хамедов, судьи районных судов города Алматы, сотрудники органов городской прокуратуры, директора школ и колледжей Алматы, представители сферы медицины, центров медиации города, руководители и актив этнокультурных объединений, профессиональные и непрофессиональные медиаторы и другие.

В 11:00 на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы пройдет пресс-конференция на тему: «Применение информационных технологий - залог открытости и доступности судебной системы».



День открытых дверей Палаты предпринимателей для учащихся школ и колледжей состоится в 11:00. Предприниматели поделятся с молодёжью опытом создания и ведения эффективного бизнеса, а также дадут советы по улучшению необходимых личностных качеств и навыков.

В 11.00 в колледже при Казахской национальной Академии искусств им. Т. Жургенова запланирована встреча студентов с Заировым Азизом, участником проекта «100 новых лиц».

В Институте Сорбонна-Казахстан при КазНПУ им.Абая в 11.00 состоится республиканская научно-практическая конференции, посвященная обсуждению Послания Президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

В 11:30 - брифинг АО «ЕНПФ» на темы: «Краткий обзор ключевых показателей ЕНПФ на 1 февраля 2018 года», «Новые цифровые сервисы ЕНПФ». В качестве спикеров выступят заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Егеубаева Сауле Аскаровна и управляющий директор АО «ЕНПФ» Тулегенова Жанара Корганбековна.

В пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» в 12:00 состоится пресс-конференция Ассоциации федераций спортивного танца Республики Казахстан (АФСТ Республики Казахстан).

В 12:00 на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы состоится пресс-конференция на тему: «Об итогах выдвижения на выборах депутатов маслихата города Алматы вместо выбывших по избирательным округам 12 и 24».

Спикерами выступят: Асанова Жанна Бейсентаевна председатель территориальной избирательной комиссии города Алматы; Калыкова Айгуль Оразовна - заместитель председателя территориальной избирательной комиссии города Алматы.

В КазНУ им. аль-Фараби в 14:30 состоится круглый стол «День в истории. Дата образования МАД «Невада-Семипалатинск».

В мероприятии примут участие представители молодежной организации «Невада-Семей», вузов и СМИ, преподаватели и студенты КазНУ.

В ходе круглого стола будут рассмотрены результаты организации движения Невада-Семипалатинск достигнутые на протяжении 29 лет, история взрывов Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Молодежь КазНУ при поддержке ректора Галыма Мутанова 1 ноября 2016 года создали молодежную организацию движения «Невада-Семей» с целью объединения молодежи всего Казахстана для решения экологических проблем, связанных с последствиями испытания ядерного оружия.

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 11.00 в Петропавловске пройдет заседание Общественного совета по противодействию коррупции при филиале партии «Нұр Отан». На повестке -вопросы о состоянии работы по противодействию коррупции в департаменте юстиции и его подведомственных организациях и реализации девятой задачи Послания Президента Республики Казахстан «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» в трех районах области.



АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 10.00 - Совет по делам предпринимателей.

В 11.00 начнется брифинг по подготовке к паводкам.