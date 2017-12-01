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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря

24 Декабря 2017 19:35 282
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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря.

                                                                           АСТАНА

В 10.00 Правительственный час в Мажилисе: о внешней политике Казахстана на Азиатском направлении.

В 10.00 состоится  круглый стол на тему: «Достижения легкой промышленности-2017».

В 11:00 в «Атамекене» состоится совещание в режиме видеоконференции, где обсудят проблемные вопросы, возникшие в ходе тестирования ИС «Астана-1».

В 13.30 Национальный научный центр материнства и детства КФ «UMC» мероприятие, посвященное Международному дню волонтера.

В резиденции «Акорда» в 16.00 официальный визит Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Республику Казахстан.

                                                                              АЛМАТЫ

В 12:00 в здании гостиницы «Grand Тянь-Шань» состоится новогодний утренник для детей из социально-уязвимых слоев населения, проводимый депутатами маслихата города Алматы.

В 12:00 в рамках акции «Атамекенім» Палата предпринимателей Алматы и ОФ «Дорогу молодым» проводят новогоднюю акцию «Чтобы сбылись мечты ребёнка».

                                                              Северо-Казахстанская область

В 16.00 во Дворце спорта им. А.Винокурова состоится открытие II зимних сельских юношеских игр.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Астана,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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