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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 25 декабря.
АСТАНА
В 10.00 Правительственный час в Мажилисе: о внешней политике Казахстана на Азиатском направлении.
В 10.00 состоится круглый стол на тему: «Достижения легкой промышленности-2017».
В 11:00 в «Атамекене» состоится совещание в режиме видеоконференции, где обсудят проблемные вопросы, возникшие в ходе тестирования ИС «Астана-1».
В 13.30 Национальный научный центр материнства и детства КФ «UMC» мероприятие, посвященное Международному дню волонтера.
В резиденции «Акорда» в 16.00 официальный визит Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Республику Казахстан.
АЛМАТЫ
В 12:00 в здании гостиницы «Grand Тянь-Шань» состоится новогодний утренник для детей из социально-уязвимых слоев населения, проводимый депутатами маслихата города Алматы.
В 12:00 в рамках акции «Атамекенім» Палата предпринимателей Алматы и ОФ «Дорогу молодым» проводят новогоднюю акцию «Чтобы сбылись мечты ребёнка».
Северо-Казахстанская область
В 16.00 во Дворце спорта им. А.Винокурова состоится открытие II зимних сельских юношеских игр.
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