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Обзор наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря
19 Декабря 2017 20:00 331
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря.
АСТАНА
В 12:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству между Казахстаном и Венгрией.
В 15:00 в Службе центральных коммуникаций пройдет пресс-конференция на тему: «Органы государственных доходов на защите экономической безопасности страны».
В 16:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция об итогах текущего года и планы на 2018 год Ассоциации грэпплинга РК.
Ключевые слова: Астана,
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