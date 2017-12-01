Обзор наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря.

АСТАНА

В 12:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству между Казахстаном и Венгрией.

В 15:00 в Службе центральных коммуникаций пройдет пресс-конференция на тему: «Органы государственных доходов на защите экономической безопасности страны».

В 16:20 в Службе центральных коммуникаций состоится пресс-конференция об итогах текущего года и планы на 2018 год Ассоциации грэпплинга РК.