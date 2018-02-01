Обзор наиболее важных событий в Казахстане 1 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее важных событий в Казахстане 1 марта.

АСТАНА

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

10:00 - встреча председатателя Федерации профсоюзов РК с рабочим коллективом завода «Локомотив құрастыру зауыты» по разъяснению деятельности профсоюзов и созданию производственных советов по охране труда на предприятиях.

10:30 - в Назарбаев центре круглый стол на тему «Центральная Азия: перспективы сотрудничества и вызовы безопасности».

11:00 - в Мажилисе круглый стол о состоянии и перспективах развития государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

14:40 - публичная презентация мультимедийного портала АНК и интерактивной исторической карты «Народ Казахстана».

15:00 - торжественный концерт Ассамблеи народа Казахстана «Мың алғыс» с участием звезд казахстанской эстрады.

АЛМАТЫ

В 10:30 состоится седьмая ежегодная международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам совершенствования правоохранительной системы страны.

10:00 - День открытых дверей в Национальной библиотеке РК.

В 12:00 РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» совместно с ОО «Национальный Паралимпийский Комитет» приглашает журналистов принять участие в церемонии торжественных проводов Казахстанской спортивной делегации на XII Паралимпийские Игры в Пхенчане.

В 19:00 в ТРЦ MEGA Park Государственный фонд развития молодежной политики города Алматы совместно с профсоюзным комитетом студентов Алматинского университета энергетики и связи проводит грандиозный праздничный концерт «#ME_fest» студенческого фестиваля «MUZENERGY-2018», посвященный празднованию Дня благодарности.

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 12:00 в Парке Первого Президента пройдет мероприятие ко Дню благодарности с участием этнокультурных центров и акима области.

15:00 - пройдет заседание управления культуры по проекту «Сакральный Казахстан» в Онер орталыгы.

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 10:00 в Доме дружбы стартует День открытых дверей Кабинета медиации. Задача мероприятия - информировать население о работе кабинета, основных целях, задачах и направлениях деятельности.

В 11:00 в городском Доме культуры начнется Форум этносов, посвященный Дню благодарности.

В 15:00 в Доме дружбы состоится фестиваль-конкурс национальных костюмов «Этно-fashion», посвященный Дню образования Ассамблеи народа Казахстана. Запланировано дефиле национальных костюмов, презентация национальных блюд «Кулинарное путешествие», демонстрация изделий декоративно-прикладного искусства.

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 15:00 в Павлодарском Дворце Культуры имени Естая состоится гала-концерт, посвящённый Дню благодарности, подведение итогов XVIII областного фестиваля этнических культур.

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 11:00 в Региональной службе коммуникаций состоится пресс-конференция с участием председателя Правления АО «НК «СПК» «Шымкент» А.Алдажарова по итогам проделанных работ за 2017 год и планах на 2018 год.