Обворовавшему бутики с золотом охраннику в Караганде сократили срок заключения

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Изменен приговор по резонансному уголовному делу над 33-летним охранником торгового дома «Алем», который с подельником украл около 10 килограммов золотых украшений из 12 бутиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Охранник вернул 6 килограммов золота и отдал 9 тысяч долларов потерпевшим предпринимателям. Но они заявили гражданские иск на десятки миллионов тенге. Большинство исков удовлетворены.

Судья апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов смягчил охраннику Жандосу Асанову наказание - 7 лет лишения свободы сократили до 6 лет и 8 месяцев.

Судья указал, что суд первой инстанции не принял во внимание наличие у охранника двоих малолетних детей.

«Заслушав выступления адвокатов, осужденных, потерпевших, коллегия находит, что приговор подлежит изменению. Назначенное наказание Асанову Жандосу Сериковичу по статье 188 части 4 пункту 3 УК снизить до шести лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - озвучил постановление судья Р. Нурмагамбетов.

Однако десять предпринимателей выступили против смягчения наказания охраннику. Они просили добавить ему срок.

«Мы просим назначить Жандосу Асанову 9 лет лишения свободы. А его сообщнику Данияру Абдраманову - 10 лет вместо нынешних 8 лет лишения свободы. Они совершили преступление в сговоре, умышленно. Несколько месяцев скрывались от следствия. Ущерб возместили лишь частично», - отметили предприниматели.

Согласно материалам уголовного дела, охранник Жандос Асанов после закрытия торгового дома 28 марта 2016 года не стал включать сигнализацию и сдавать объект на пульт центральной охранной службы. Вместе с приятелем Данияром Абдрамановым он украл с витрин 12 бутиков ювелирные украшения. После чего были взломаны сейфы, откуда были похищены деньги предпринимателей, арендовавших торговые отделы. Зная, что в здании установлены видеокамеры, которые работают не в режиме онлайн, а записывают происходящее в торговом доме на флешку, двое подозреваемых надели медицинские маски. После совершения краж объект был поставлен на центральную сигнализацию. Похитители некоторое время скрывались от следствия.

Общая сумма ущерба составила 226 миллионов тенге.