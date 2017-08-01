Обворовавшего судью мужчину задержали в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области задержала мужчину, обворовавшего дом районного судьи.

По данным ДВД, 3 июля поступило заявление от районного судьи о краже денежных средств и ювелирных изделий из его дома, расположенного в селе Сарыбулак. Общая сумма ущерба составила 19 млн 343 тыс. тенге.

Кража совершена путем отжатия пластикового окна и взлома сейфа, в котором хранились наличность и драгоценности. Оперативникам удалось установить 30-летнего жителя соседнего Коксуского района, подозреваемого в совершении данного преступления.

«На днях подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир в Текели и уже дал признательные показания. При допросе задержанный пояснил, что похищенные драгоценности, якобы сбыты им на территории Алматы» - рассказали в пресс-службе ДВД.

Расследование уголовного дела, предусмотренное ст.188 ч.4 УК РК (Кража чужого имущества в особо крупном размере) продолжается. Задержанный водворен под стражу.