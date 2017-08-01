Обвиняемых в разбое актауцев освободили в зале суда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых Р. и А.. обвиняемых в разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и незаконным проникновением в жилое помещение - по статье 192 часть 2 под пунктом 1, 3, 4 УК РК. Об этом сообщается на сайте Мангистауского областного суда.

Судом установлено, что подсудимые Р. и А., вступив между собой в преступный сговор, прикрывая лица медицинскими масками, в целях открытого хищения чужого имущества, проникли в дом потерпевшего М. под видом сотрудников полиции, применяя насилие в отношении нескольких потерпевших, угрожая незаконно приобретенным огнестрельным оружием, потребовали денег.



Подсудимые завладели несколькими сотовыми телефонами и денежными средствами потерпевшего М. в размере 60 000 тенге. У потерпевшего Г. похитили сотовый телефон и 85 000 тенге, также похитили сотовый телефон у потерпевшего Е., затем скрылись с места происшествия.

Приговором суда подсудимые Р. и А. были приговорены к трем годам лишения свободы каждый, в соответствии со статьей 63 УК РК, условно. Мера пресечения «арест» в отношении обвиняемых была отменена, данные граждане были освобождены в зале суда.



Приговор суда не вступил в законную силу.