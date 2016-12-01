Обвиняемого в хищении 600 млн казахстанца экстрадировали из Саудовской Аравии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольств Казахстана в Королевстве Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.

Экстрадиция гражданина РК является результатом достигнутых договоренностей казахстанской стороны с партнерами из Саудовской Аравии.

Отмечается, что компетентными органами Королевства Саудовской Аравии впервые удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры РК о выдаче Омар Мухита. Он обвиняется в том, что, являясь председателем правления одного из ТОО, совершил хищение бюджетных средств в сумме около 200 млн тенге, причинив материальный вред государству в лице АО «Национальный инновационный фонд», а также частному предпринимателю на сумму свыше 150 млн. тенге и АО «НурБанк» в сумме 240 000 000 тенге. Общая сумма ущерба составила около 600 млн. тенге.

В настоящее время Омар Мухит водворен в следственный изолятор Астаны.

Напомним, 26 октября в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Назарбаева заключены межгосударственные договоры с Королевством Саудовская Аравия о выдаче и о передаче осужденных лиц. От казахстанской стороны документы подписаны Генеральным прокурором Жакипом Асановым.