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Обстоятельства гибели младенца в коляске выясняют в Восточном Казахстане

Обстоятельства гибели младенца в коляске выясняют в Восточном Казахстане
14 Августа 2017 17:01 486

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В поселке Глубокое Восточно-Казахстанской области 12 августа местная жительница у себя дома обнаружила бездыханное тело 3-месячного ребенка. Как установлено, ребенок во время сна в детской коляске перевернулся на живот и задохнулся, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД региона.

«В настоящее время все обстоятельства выясняются. Полицейскими проводится расследование по части 2 статьи 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», - говорится в сообщении ДВД ВКО.

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