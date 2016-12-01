ОБСЕ сообщила о хакерской атаке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что ее IT-системы пострадали от хакеров, и назвала это «серьезным инцидентом», который поставил под угрозу информационную безопасность организации.

По словам представителя ОБСЕ, об атаке стало известно в начале ноября. «Я не знаю, как долго это продолжалось, но это было очень серьезно», - сказал Би-би-си представитель организации.

По его словам, в результате конфиденциальность компьютерной системы ОБСЕ была «скомпрометирована и подвергнута опасности».

При этом в организации отказались строить предположения о том, могли ли стоять за атакой российские хакеры.

Ранее в среду французская газета Le Monde сообщила о кибератаке на ОБСЕ, ссылаясь на анонимного представителя разведки одной из западных стран. Источник высказывал предположения, что за атакой могут стоять российская хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bear.

Эта группы уже подозревалась в атаке на французский телеканал TV5, но еще больше известна благодаря утечкам информации о случаях разрешенного употребления допинга спортсменами, которые последовали после обвинений в адрес России.

Россия, США и Украина являются членами ОБСЕ. Миссия организации работает в Донбассе. В ней участвуют около 1000 сотрудников ОБСЕ.

Демократическая партия США и ее кандидат на выборах президента Хиллари Клинтон обвиняли Россию в попытках повлиять на избирательную кампанию с помощью хакерских атак и публикации краденной переписки. В Москве категорически отрицали эти обвинения.

В середине декабря заместитель советника Барака Обамы по национальной безопасности Бен Родс рассказал о том, что действующий президент США обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным возможные последствия хакерских атак. Кремль подтвердил сам факт разговора. Путин на прошлой неделе на большой пресс-конференции отказался сообщить детали этого разговора с Обамой.

В среду газета Washington Post сообщила, что Вашингтон готовит санкции против граждан России, которые могли быть вовлечены в хакерские атаки на серверы Демократической партии США.