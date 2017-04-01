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ОБСЕ поддерживает создание хаба по борьбе с глобальными угрозами в Астане

ОБСЕ поддерживает создание хаба по борьбе с глобальными угрозами в Астане
11 Апреля 2017 09:34 146

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер назвал очень своевременным проект создания регионального хаба по борьбе с глобальными угрозами в Астане. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Хабар.

Генпрокурор Казахстана Жакип Асанов во время визита в Австрию рассказал на встрече с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньером о создании хаба в Астане. На базе регионального центра специалисты стран Центральной Азии и СНГ будут изучать методы борьбы с терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми, а также наркотрафиком. 

Генсекретарь ОБСЕ поддержал проект и пообещал оказать необходимое содействие.

- Мы считаем проект регионального хаба очень своевременным. В ОБСЕ его полностью поддерживают. На встрече с Генеральным прокурором мы обсудили, какая именно помощь от нас требуется. Для борьбы с глобальными угрозами нужно объединяться. Мы готовы делиться своим опытом.

Ключевые слова: ОБСЕ, Генпрокуратура,
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