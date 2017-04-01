Общественники призвали акмолинцев не молчать о насилии над детьми

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественный фонд «Не молчи KZ» в рамках крупномасштабного турне по Казахстану побывал в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

ОФ «Не молчи KZ» побывал в крупных населенных пунктах Акмолинской области, в городах Кокшетау, Щучинск, Степногорск и Атбасар, а также в селе Астраханка. Активисты общественного фонда были проведены 17 встреч, в которых приняли участие более 1500 человек, в том числе учащиеся школ и колледжей, педагоги, психологи, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, представители партии «Нур Отан» и родители.

«В течение года, мы хотим проехать по всему Казахстану, в самые отдаленные регионы страны, охватить села и аулы, с целью проведения профилактических бесед с населением», - рассказывает руководитель общественного фонда «Не молчи KZ» Дина Смаилова.







Целью поездки в населенные пункты Акмолинской области является не только встреча с населением, сбор статистических данных, которые позволят сформировать и выявить социальный, возрастной, культурный срез проблем и выработать стратегию возрождения культурно-нравственного развития подрастающего поколения, а также и решение задач по минимизации тяжких последствий бытового и сексуального насилия над женщинами и детьми.



Например, среди детей был проведен анализ. Так, большая часть детей школьного возраста отметила, что если жертва насилия сама пошла на дискотеку или на какое-нибудь другое мероприятие, где и произошло сексуальное насилие, считают, что она сама виновата в этом. Студенты считают, что вина в первую очередь лежит на самом преступнике.



Стоит отметить, что во время поездки по Акмолинской области в общественный фонд не поступали жалобы на то, что кто-то из детей пострадал от насилия или других видов преступлений.



Мероприятия проведены в рамках Дорожной карты «Защитим детей вместе», разработанной Генеральной прокуратурой Казахстана.